طائرة أمنية تركية تجلب عضوا من منظمة "غولن" من داخل دولة عربية أفريقية

أفادت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الثلاثاء، بنجاح جهود وزارة الخارجية التركية ومديرية الأمن في جلب أحد أعضاء تنظيم "غولن"، الذي عمل كمدير شركة على صلة بالتنظيم في الجزائر.

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وبحسب الوكالة، فقد أثمرت الجهود المبذولة بجلب العضو من الجزائر إلى تركيا بواسطة طريق طائرة أمنية خاصة.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية تركية، أن "طائرة خاصة تابعة لمديرية الأمن، قامت بنقل المدعو (ن، ن، ك) بعد توقيفه في الجزائر".

وأضاف المصدر الأمني، أن الشخص الذي ألقي القبض عليه بمذكرة توقيف بتهمة "الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة"، سلم بعد نقله من الجزائر إلى تركيا لمديرية أمن أنقرة.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قد أكد في تصريحات له، عزم بلاده على مواصلة "الكفاح ضد منظمة غولن الإرهابية"، وقال: "لن نسمح لأي خائن بارتداء الزي العسكري المجيد".

وجاءت تصريحات أكار خلال مشاركته في مراسم إحياء الذكرى السنوية الرابعة لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي قامت بها منظمة "غولن"، وفقا للموقف التركي الرسمي، يوم 15 يوليو/ تموز عام 2016، حيث استطاع الرئيس أردوغان إفشال عملية الانقلاب في وقت قصير.