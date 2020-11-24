فيديو كليب لمغنية لبنانية يثير صدمة كبيرة في البلاد

وجه ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات لاذعة طالت المغنية ميريام كلينك، بسبب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "حطوا".
واعتبر الكثير من الناشطين أن هذا العمل في إطاره إيحاءات جنسية ويساهم في خدش الحياء العام، لا سيما أن الموضوع طبي بحت، كما أن كلينك لم ترتدِ أي ملابس في بعض المشاهد، بل عمدت إلى تغطية أجزاء من جسدها ببعض الكمامات.
ومع هذا، فقد برزت في الفيديو مجموعة من الصحف اللبنانية التي علّقت على الجدران وجرى وضعها على الأرض، وقد ظهرت كلينك وهي تسير على هذه الصحف، في خطوة أثارت غضباً أيضاً عند العديد من الصحفيين والكتاب.
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