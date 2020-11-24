بنك مصري يسعى لزيادة محفظته الائتمانية 20% بنهاية 2021

ونقلت وكالة "رويترز" عن يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، إن البنك يسعى لزيادة محفظته الائتمانية البالغة 900 مليار جنيه (57.7 مليار دولار) حاليا بين 15 و20 بالمئة بنهاية 2021.
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يعتبر البنك الأهلي أقدم بنك تجاري في مصر وله نشاط يتمثل في فروع أو مؤسسات تابعة أو مكاتب تمثيل في شتى أنحاء العالم مثل الصين والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسودان والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا وجنوب إفريقيا.
وأضاف أبو الفتوح في تصريحات خاصة لوكالة "رويترز" على هامش مؤتمر اقتصادي يعقد في القاهرة "المحفظة الائتمانية للبنك تبلغ نحو 900 مليار جنيه منها نحو 820 مليار جنيه تمويلات مباشرة والباقي اعتمادات وخطابات ضمان... نسعى لزيادتها 15-20 بالمئة نهاية عام 2021".
وتابع بقوله ""لدينا مكاتب تمثيل في جنوب إفريقيا وإثيوبيا وفرع في السودان ونسعى لافتتاح فرع في السعودية، لكننا في انتظار موافقة الجهات المسؤولة هناك".
ويستحوذ البنك الأهلي المصري على حصة سوقية بنحو 35 بالمئة من خدمات القطاع المصرفي في مصر.
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