وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال بهذا الصدد: "لا، لا يخطط لذلك".
وأضاف أنه لم تكن هناك اتصالات بين بوتين وقيادة السعودية حتى خلال اجتماع قمة العشرين الافتراضي الذي أجري في 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني.
ورفض بيسكوف الحديث عن موقف روسيا من اجتماع "أوبك+" القادم، واصفا هذه القضية بأنها سابقة لأوانها.
ويخطط وزراء لجنة مراقبة "أوبك +"، الذين أجلوا في اجتماع 17 نوفمبر/شرين الثاني توصية متعلقة بتخفيض إنتاج النفط في 2021، لمناقشة هذه المسألة في الأسبوعين المقبلين مع جميع الدول المشاركة في الاتفاقية.
ومن المقرر عقد مؤتمر وزاري لجميع دول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك في 1 ديسمبر/كانون الأول، حيث سيتخذ قرار نهائي بشأن كيفية خفض الإنتاج في الأشهر الأولى من العام الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين: بوتين لا يخطط لإجراء اتصالات مع السعودية بشأن الوضع حول النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.