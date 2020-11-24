شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند»: مازلنا في فصل الخريف.. والمربعانية تبدأ بعد 13 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أننا مازلنا في فصل الخريف. وقال المسند، عبر حسابه بتويتر: “بقي 13 يوماً على المربعانية (وقت دخول الشتاء وفقا لحساب الأنواء). وأضاف: “بقي على الشتاء 28 يوماً (وقت دخول الشتاء وفقا للحساب الجغرافي العالمي وتعامد الشمس على مدار الجدي)”.

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