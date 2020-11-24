شكرا لقرائتكم خبر عن «سعود الطبية» تعلن توفر وظائف شاغرة.. موعد ورابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت مدينة الملك سعود الطبية توفر وظائف شاغرة صحية للمواطنين والمواطنات، بعدة مسميات منها طبيب استشاري، وطبيب نائب، وأخصائي غير طبيب.
واشتملت قائمة الوظائف المعلنة على: أخصائي تمريض، وأخصائي تروية قلبية، وطبيب استشاري جراحة سمنة، وطبيب نائب قلب، وطبيب نائب أشعة.
وأضافت أن التقديم بدأ من يوم أمس (الاثنين) ولمدة 14 يوما، داعية الراغبين في الحصول على تفاصيل الوظائف إلى الدخول إلى موقع مدينة الملك سعود الطبية( أضغط هنا).
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