وأشارت صحيفة "الراي" الكويتية، إلى أن "إيرانيا تسلم عبر الشحن الجوي كمية من الأسماك وصلته من بلاده، وبعد تسلمها ومعاينتها، ساوره الشك في أمرها، لوجود فتحات في بطنها، واحتوائها على أكياس مدورة، فتوجه إلى مخفرين، حتى يخلي مسؤوليته، وبإبلاغ الأمنيين بالواقعة، أخبروه أن الأمر ليس من اختصاصهم، وعليه مراجعة الجهة المعنية".
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إن "الإيراني قصد إدارة الشحن الجوي التابعة للإدارة العامة للجمارك، وبفحص محتوى الشحنة، اتضح أنها ملغومة بمخدر الشبو، وتم تسجيل محضر، وأحيلت الكمية إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات".
كانت هذه تفاصيل خبر "فتح تحقيق عاجل"... الأمن الكويتي يكتشف مفاجأة في بطون أسماك قادمة من إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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