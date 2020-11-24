ومع دخول ملف تشكيل الحكومة شهرها الثاني لا تلوح في الأفق أية مستجدات تشير الى إمكانية ولادة الحكومة قريباً.
بهذا الصدد يقول النائب أيوب حميد لوكالة "سبوتنيك" إنه من المؤسف أن تكون الأبواب مقفلة من جهة تشكيل الحكومة، وهذا الموضوع يخضع للتجاذبات السياسية المتعلقة ليس فقط بالأسماء وإنما أيضاً بمن يسمي الأسماء وتوزيع الحقائب، وهذا الموضوع له سلبيات على الواقع اللبناني بكل ما للكلمة من معنى وفي كل الاتجاهات الحياتية للمواطنين وقيامة الدولة بشكل أدق"، داعياً بكل مسؤولية وأمانة لتجاوز المعوقات التي تمنع تشكيل الحكومة.
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ويشدد حميد على أنه من واجب اللبنانيين الإسراع في تجاوز التأثيرات السلبية التي من الممكن أن تؤثر على الواقع اللبناني وتضعه في موقع لا يخدم المواطنين ولا يخدم سيادة الدولة وقدرتها على القيام بمسؤولياتها.
ويؤكد النائب اللبناني على أنه "ليس من مصلحة الرئيس سعد الحريري الشخصية أن يعتكف أو يعتذر وليس من مصلحتنا عدم الاستفادة من الفرصة المتاحة لتشكيل حكومة مهمة تستطيع أن تستعيد الثقة للبنانيين، لأن لبنان قادر على الحياة".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب لبناني لـ"سبوتنيك": من المؤسف أن تكون الأبواب مقفلة من جهة تشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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