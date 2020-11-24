شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 11 مواطنا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 11 مواطنا من الضفة الغربية، بينهم فتى، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين ومواجهات، وذكر نادى الأسير - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاحتلال اعتقل ثلاثة مواطنين من رام الله والبيرة، كما اعتقل ثلاثة آخرين من جنين، وثلاثة مواطنين من بلدتي بيت فوريك وعورتا في نابلس، مضيفا أنه تم اعتقال فتى عمره 16 عاما و مواطنا آخر من مخيم العروب. وأوضح ناشط حقوقي أن الاحتلال طرد أكثر من 10 عائلات (60 فردا تقريبا)، تسكن في منطقتي "البرج" "والميتة"، بالأغوار الشمالية بحجة إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة. وكانت قوات الاحتلال قد أخطرت شفويا، في وقت سابق، هذه العائلات بضرورة ترك خيامها؛ بحجة إجراء التدريبات العسكرية المزعومة.

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