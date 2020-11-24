رويترز: نتنياهو سيزور البحرين "قريبا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إنه سيزور البحرين "قريبا" بناء على دعوة ولي العهد الأمير سلمان آل خليفة.
وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الاتصال عن خالص تعازيه وصادق مواساته للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ولولي العهد رئيس الوزراء بوفاة فقيد الوطن الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله.
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