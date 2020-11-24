مصادر: «البيئة» تتعاقد مع شركات أمن لمراقبة وحماية الغابات والمراعي

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت مصادر مطلعة أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعتزم التعاقد مع شركات مختصة بأنشطة الأمن والسلامة من أجل مراقبة وحماية مواقع الغابات والمراعي والمنتزهات الموجودة بالمملكة. ووفقاً لـ”الوطن”، أوضحت المصادر أن المراعي والغابات منتشرة في 13 منطقة بالمملكة وتضم مساحة 170 مليون هكتار أي ما يعادل 76 % من المساحة الإجمالية، كما تغطيالغابات مساحة 207 هكتارات من مساحة المملكة.

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