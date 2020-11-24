شكرا لقرائتكم خبر عن «الحبوب» تعلن انتهاء تسلم القمح المحلي للعام الجاري.. وهذه المنطقة الأكثر توريداً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للحبوب عن انتهاء موسم تسلم القمح المحلي للعام 1442 هـ، وذلك بتوريد كمية 385635 طنا بقيمة بلغت نحو 458 مليون ريال، بارتفاع 91 % عن الموسم الزراعي الماضي.

وأوضح المهندس أحمد الفارس محافظ المؤسسة العامة للحبوب أن منصة محصولي والمخصصة لتسلم القمح المحلي شهدت ارتفاعا في عدد المزارعين المسجلين ليصل إلى 3257 مزارعا مقابل 2764 مزارعا الموسم الماضي بارتفاع 18 في المائة، وهو ما رفع عدد المواعيد المجدولة عبر المنصة إلى 19695 موعدا بارتفاع 66 في المائة- وفقاً لـ” الاقتصادية”-.

وبين أن أتمتة جميع الإجراءات ساعدت المؤسسة في الانتهاء من صرف جميع مستحقات المزارعين بعد انتهاء موسم التسلم بفترة لم تتجاوز أسبوعين.

وأشار إلى أن عمليات الصرف كانت على دفعات منذ بدء الموسم ومن خلال 12 دفعة وبصافي قيمة 448476255 ريالا بعد خصم مديونيات الصناديق، التي تم صرفها لعدد 1601 مزارع يمثلون 100 في المائة من عدد المزارعين الذين قاموا بالتوريد هذا الموسم.

ووفقا للبيانات فإن منطقة الجوف جاءت في مقدمة مناطق المملكة توريدا للقمح المحلي بصافي كمية 99710 أطنان بزيادة 59 في المائة عن الموسم الماضي، وتلتها منطقة القصيم بصافي كمية 96101 طن بزيادة 62 في المائة عن الموسم الماضي، فمنطقة تبوك بصافي كمية 93929 طنا بزيادة 206 في المائة، وتلتها منطقة حائل بصافي كمية 52348 طنا بزيادة 95 في المائة.