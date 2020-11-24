الأزمة الليبية: المغرب يستضيف وفد طبرق بطنجة

وبدأ الحوار يوم أمس الاثنين في فندق هيلتون طنجة الهوارة وينتهي يوم الأربعاء 25 نوفمبر/ تشرين الثاني. وستكون الجلسة الأحادية الجانب، برئاسة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بمثابة فرصة للمشاورات الداخلية بين الهيئة التشريعية في طبرق. وفق موقع "morocco world news".
وأفادت المنصة الإخبارية المحلية الليبية: "إنه اجتماع مخصص لنحو مائة نائب من طبرق" .
يشار إلى أن مجلس النواب الليبي، ومقره مدينة طبرق الساحلية الشمالية الشرقية، هو أحد الهيئات التشريعية المتنافسة على السلطة في البلاد، ويدعم الجيش الوطني الليبي وقائده المشير خليفة حفتر.
والطرف الرئيسي الثاني في الأزمة السياسية الليبية هو المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس. كما تشارك الهيئة الاستشارية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في محادثات لحل الصراع الداخلي.
وستسمح الدورة الجارية في طنجة، شمالي المغرب، لنواب من مجلس النواب الليبي بمناقشة التطورات الأخيرة للأزمة السياسية، لا سيما الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.
وتأتي الجلسة بعد أسبوع واحد فقط من اجتماع الوفد البرلماني في تونس مع نظيره من طرابلس.
© AP Photo / Mohammad Hannon
الجدير بالذكر أن المغرب لعب في الأشهر الأخيرة دورا مهما في تسهيل المفاوضات بين الأطراف المعنية بالأزمة الليبية. حيث استضافت البلاد ثلاث جلسات للحوار الليبي الليبي في بوزنيقة ، بالقرب من الرباط، من سبتمبر إلى نوفمبر.
وأسفرت المحادثات في بوزنيقة عن "تفاهمات مهمة" ، لا سيما الاتفاقات حول معايير وآليات التعيين في المناصب القيادية السيادية.
والاتفاقيات المذكورة في المادة 15 من اتفاقية الصخيرات لعام 2015 الموقعة في المغرب. ومن بينها "محافظ مصرف ليبيا المركزي ، ورئيس ديوان المحاسبة ، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. المحكمة العليا والنائب العام".
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