العراق... الكاظمي يوجه بإغلاق منافذ مائية لمحافظة البصرة

وأوضح قائد عمليات البصرة أكرم صدام مدنف، أن القرار اتخذ لمنع تدفق المواد المخدرة إلى داخل البلاد، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

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وأجرى مدنف جولة استطلاعية للحدود المائية في مياه شط العرب عند الحدود العراقية الإيرانية يرافقه قائد حرس الحدود المنطقة الرابعة وقائممقام قضاء الفاو ومدير ناحية السيبة والمدراء المختصين في وزارة الموارد المائية.

وبحسب البيان أكد مدنف "ضرورة إيجاد آلية مناسبة لمنع تدفق المواد المخدرة إلى الأراضي العراقية".

وقال إن "توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة واضحة وصريحة بهذا الجانب لغلق بعض المنافذ المائية داخل الأراضي العراقية والتي تمتد من قضاء أبو الخصيب وحتى رأس البيشة في قضاء الفاو".

وأوضح أن "وزارة الموارد المائية ستقوم بإنشاء جسور أو حواجز لغلق هذه الممرات وسيتم تأمينها من قبل أمرية خفر السواحل لقيادة حرس الحدود المنطقة الرابعة التي بذلت جهودا مميزة وقطعت شوطا كبيرا في مطاردة المتاجرين بهذه المواد السامة".

يشار إلى أن نحو 80% من المخدرات التي تدخل إلى المحافظة مصدرها إيران وأن الـ20% المتبقية تأتي من بقية المنافذ بما فيها الكويت، بحسب ما سبق وصرح به قائد شرطة البصرة السابق رشيد فليح.