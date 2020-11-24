شكرا لقرائتكم خبر عن المشاهد الأولى لمحطة بترول جدة بعد استهدافها من قبل الحوثيين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول في شركة أرامكو السعودية، إن الحوثيين هاجموا منشأة نفط حيوية في جدة، مؤكدا عدم سقوط ضحايا فى الهجوم.





وأضاف مسؤول شركة أرامكو السعودية، أن فرق الإطفاء استجابت بسرعة وأخمدت النيران في غضون 40 دقيقة، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية متطابقة.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة صرح بأنه عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح اليوم، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف.





ونقلت وكالة واس السعودية نقلا عن المصدر، أن فرق الإطفاء تمكنت من اخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن امدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.