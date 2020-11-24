شكرا لقرائتكم خبر عن وفد إسرائيلي رفيع المستوى يزور الخرطوم للتمهيد لبناء علاقات مع السودان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية النقاب عن أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أراد ضم ضباط ومسؤولين إسرائيليين إلى الوفد الإسرائيلي الذي انطلق اليوم في زيارة إلى السودان، وترأسه رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس رفض ذلك معللا سبب رفضه أنه ما دام هناك لا يوجد أي اتفاق واعتراف متبادل بين الدولتين فلابد عدم ضم الوفد ضباط من الجيش الإسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن وفدا إسرائيليا رسميا برئاسة رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي المعروف باسم "ماعوز"، غادر صباح اليوم متوجها إلى الخرطوم عاصمة السودان، بعد تعهد البلدين بالعمل على إقامة علاقات طبيعية.

ويفترض أن تمهد زيارة الوفد الإسرائيلي الطريق لزيارة وفد إسرائيلي كبير يتوقع أن يصل الخرطوم في الأسابيع المقبلة لبحث التعاون بين الدول في مجالات الاقتصاد والزراعة والمياه.