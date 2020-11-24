طقس الخليج.. رياح نشطة بالسعودية وغيام جزئى بالإمارات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أحوال الطقس في دول الخليج العربي اليوم الثلاثاء، حيث توقعت الأرصاد السعودية لنشاط الرياح السطحية، أما في الإمارات فيكون الطقس رطبا، وبالنسبة للكويت والبحرين

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار تأثير الرياح النشطة على مناطق( الشرقية ، المدينة المنورة ،مكة المكرمة). وسماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .