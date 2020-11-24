شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح نشطة بالسعودية وغيام جزئى بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أحوال الطقس في دول الخليج العربي اليوم الثلاثاء، حيث توقعت الأرصاد السعودية لنشاط الرياح السطحية، أما في الإمارات فيكون الطقس رطبا، وبالنسبة للكويت والبحرين
السعودية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار تأثير الرياح النشطة على مناطق( الشرقية ، المدينة المنورة ،مكة المكرمة). وسماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .
الإمارات
يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس مغبرا وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة على بعض المناطق الشمالية والساحلية والداخلية، مع سقوط أمطار، وانخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر في البداية، مثيرة للغبار.
و أوضح المركز ان حركة الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ س، تصل إلى 50 كم/س أحياناً..و يكون الموج في الخليج العربي مضطربا الموج يصبح متوسط خلال الليل وصباح الغد و سيحدث المد الأول عند الساعة 09:59 والمد الثاني عند 20:15 و الجزر الأول عند الساعة 16:05 والجزر الثاني عند الساعة 03:02.. وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا يصبح متوسط بعد الظهر و سيحدث المد الأول عند الساعة 18:31 و المد الثاني عند الساعة 06:16 و الجزر الاول عند الساعة 12:32 والجزر الثاني عند الساعة 23:50.
البحرين
أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع لهذا اليوم، الثلاثاء، في مملكة البحرين سيكون معتدلاً مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.
الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة، وتصل من 22 إلى 27 عقدة أحياناً خلال النهار.
الكويت
توقعت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، أن يسود طقس معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 - 38 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.
أما ليلا سيكون الطقس مائلا للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 10 - 40 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 25 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 18 درجة مئوية.
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