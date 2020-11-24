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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن التجمّعات العائلية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
حذرت منظمة الصحة العالمية مجدداً من إقامة التجمّعات العائلية في زمن جائحة كورونا .
وقالت ماريا فان كيركوف المكلّفة إدارة الجائحة في منظمة الصحة العالمية إنه أمر بالغ الصعوبة "لأنّنا خصوصاً في فترة الأعياد، نريد حقّاً أن نكون مع عائلتنا. لكن في حالات معيّنة، عدم إقامة تجمّع عائلي هو الخيار الأمثل".
واعتبرت منظمة الصحة العالمية أنّ الاحتفال المصغّر بعيد الميلاد بعيداً عن التجمّعات العائلية الموسّعة، هو من دون شكّ "الخيار الأمثل" في زمن الجائحة في غالبية دول العالم.
ولم تكن العالمة الأمريكية تعني حصراً عيد الميلاد بل أيضاً عيد الشكر، المناسبة العائلية بامتياز في الولايات المتحّدة، والذي يحتفل به الأمريكيون الخميس المقبل وفقا لفرانس برس.
ويخشى الخبراء من ارتفاع أعداد الإصابات إلى مستويات قياسية جديدة في البلاد التي سجّلت إلى حد الآن 260 ألف وفاة بكوفيد-19.
واعتبرت فان كيركوف أنّ الحلّ قد يكون باجتماع العائلة عبر الفيديو للاحتفال بالأعياد.
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