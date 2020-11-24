شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يُدين استهداف الحوثيين لمنشآت نفطية سعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية استهداف ميليشيا الحوثيين لمنشآت نفطية شمال مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال أبو الغيط -وفقا لتصريحات مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية- إنه هذا العمل الإرهابي مدان ومرفوض بكل المقاييس.

وأضاف أن استمرار مثل تلك العمليات الإرهابية من جانب تلك المليشيات يُعد أمرًا مستهجنًا، خاصة في ضوء المساعي السياسية التي يحاول المجتمع الدولي بمختلف أطرافه الفاعلة القيام بها، من أجل إنهاء الأزمة اليمنية علي أسس تسمح باستعادة الاستقرار والسلام سواء داخل اليمن أو بين اليمن وجيرانه.

كانت هذه تفاصيل خبر أبو الغيط يُدين استهداف الحوثيين لمنشآت نفطية سعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.