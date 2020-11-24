شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمنى يعزى نظيره الموريتانى بوفاة الرئيس الأسبق محمد ولد الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في وفاة الرئيس الموريتاني الأسبق محمد ولد الشيخ.

وأعرب خلال البرقية - حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية - عن أحر التعازي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ولأسرة الفقيد والشعب الموريتاني بهذا المصاب الأليم، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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