عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قيود كبيرة على خدمات فودافون في ألمانيا.. السبب مجهول

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

الخليج 365

أعلن فرع شركة فودافون البريطانية في ألمانيا تسجيل "قيود كبيرة" على خدمات إنترنت الأجهزة المحمولة والاتصالات في مختلف أنحاء ألمانيا.



وقالت شركة فودافون دويتشلاند إن المشكلات شملت خدمات الأجيال الثاني والثالث والرابع للاتصالات إلى جانب تطبيق ماين فودافون وخدمات الإنترنت الخاصة بها.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركات الهاتف المحمول الأخرى في ألمانيا بما في ذلك دويتشه تيليكوم وأو.تو التابعة لشركة تيليفونيكا الإسبانية عانت من توقف خدماتها أيضا، بحسب التقارير الإعلامية.

ولم تكشف فودافون دويتشلاند عن المزيد من التفاصيل، وقالت إنها ستنشر تحديثا للموقف بمجرد توافر مزيد من المعلومات.

والأسبوع الماضي، أعلنت “فودافون جروب” أنها تدرس جمع 4 مليارات يورو (4.7 مليار دولار) من طرح عام أولي لوحدة الأبراج الأوروبية في بداية العام المقبل.

وبحسب تقرير لوكالة “بلومبرج” فإن الشركة البريطانية تخطط لقيد أسهم وحدتها التابعة “فانتاج تاور” في بورصة فرانكفورت خلال الربع الأول من عام 2021.

ومن شأن الصفقة أن تدفع تقييم وحدة الأبراج الأوروبية التابعة لـ”فودافون” إلى نحو 20 مليار يورو، ما سيمثل أكبر اكتتاب عام أولي في أي بورصة أوروبية منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ولاتزال المحادثات جارية مع حقيقة أن الحجم النهائي للطرح وتوقيته يعتمدان على ظروف السوق.

وتمتلك “فانتاج تاور” نحو 68 ألف موقع في تسعة أسواق أوروبية، كما أن خطة القيد في ألمانيا تعكس الحصة الكبيرة من أصول الأبراج في هذه الدولة ضمن محفظة الشركة.