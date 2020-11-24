شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن نجاح إطلاق مسبار لجمع عينات من القمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بوكالة الفضاء الصينية للتلفزيون الحكومي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء إن عملية إطلاق صاروخ يحمل مسبارا لاستخراج عينات صخرية من القمر كانت ناجحة.
وأعلن قائد عملية الإطلاق شانغ شويو ذلك بعد نحو 75 دقيقة من إطلاق المركبة الفضائية من جزيرة هاينان في جنوب الصين.
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