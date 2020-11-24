عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكشف عن مواصفات هاتف أوبو الجديد Oppo Reno 5

الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

الخليج 365

كشفت تقارير تقنية عن مواصفات هاتف “ Oppo Reno 5″ الجديد من شركة الهواتف الصينية ”أوبو”.



وقد تم رصد الهاتف الجديد من ”أوبو“ على قاعدة بيانات “ Geekbench“، ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 765 ثماني النواة.

ويأتي هاتف و Reno 5 Pro بواسطة Dimensity 1000+، كما سيعمل كلاهما بنظام Android 11 ولديهما ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت.

ويتميز هاتف Oppo Reno 5 بشاشة OLED مقاس 6.43 بوصة وبطارية تبلغ 43000 مللي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع بدقة 65 وات، وبالنسبة للكاميرا يأتي الهاتف بإعداد رباعي الكاميرا، تتميز الأساسية بدقة 64 ميغابكسل ومستشعر بدقة 8 ميغابكسل، ومستشعر أخر بدقة 2 ميغابكسل وكاميرا مايكرو بدقة 2 ميغابكسل.

كما يدعم الهاتف ”Oppo Reno 5“ فلاش ليد فردي، مع دعم لوضعي الـ HDR، والـ Panorama، بينما تأتى الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغا بكسل، كما يدعم الهاتف مستشعر بصمة أسفل الشاشة في الواجهة الأمامية.

ومن المتوقع الإعلان عن الهاتف في ديسمبر/ كاون الأول أو يناير/ كانون الثاني2021 .

يذكر أن شركة تصنيع الهواتف الصينية ”أوبو“ كشفت النقاب عن عدة منتجات خلال الفعالية الافتراضية Inno Day 2020، شملت الهاتف “ OPPO X 2021″ والذي يأتي تجسيدًا لتصوراتها الجديدة عبر هاتف بشاشة قابلة للتمرير تتيح للمستخدم تغيير حجم شاشته من 6.7 إلى 7.4 بوصة.

وإضافة إلى الهاتف الجديد، أطلقت الشركة أيضًا نظارات الواقع المعزز “ OPPO AR Glass 2021″ من الجيل الثاني، تحت عنوان “ قفزة نحو المستقبل“.