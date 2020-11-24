شكرا لقرائتكم خبر عن الإماراتية بدور القاسمى أول امرأة عربية ترأس الاتحاد الدولى للناشرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت الإماراتية بدور بنت سلطان القاسمى برئاسة الاتحاد الدولى للناشرين فيما فازت البرازيلية كارين بانسا بمنصب نائب الرئيس فى الانتخابات التى أجريت ضمن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد اليوم الاثنين.

وكانت الشيخة بدور، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كلمات الإماراتية لنشر كتب الأطفال واليافعين، تشغل منصب نائب رئيس الاتحاد منذ 2018.

وفي كلمتها التي ألقتها باللغة الإنجليزية عبر الموقع الرسمي للاتحاد بعد فوزها بالمنصب تحدثت الشيخة بدور عن التحديات التي تواجه صناعة النشر وفي مقدمتها جائحة كورونا.

وقالت إنه مع استمرار الأزمة قرابة العشرة أشهر حتى الآن ظل الناشرون يصدرون الكتب ويؤدون دورهم لكن التطورات الجديدة تفرض على العاملين بهذا القطاع التطلع لنماذج عمل جديدة من أجل المضي قدما.

وأشارت إلى أن الحاجة للدواء لحماية الأرواح والحفاظ على الصحة البدنية لا تقل أهمية عن الحاجة للكتب من أجل الصحة العقلية، داعية إلى إعادة تقييم التأثير الفعلي للتكنولوجيا على صناعة النشر.

وأصبحت الشيخة بدور أول امرأة عربية وثاني امرأة على الاطلاق تتقلد رئاسة الاتحاد الدولي للناشرين منذ تأسيسه في 1896 والذي يتخذ من سويسرا مقرا.

وفي الانتخابات ذاتها التي أجريت اليوم الاثنين عبر منصة زوم الإلكترونية أُعيد انتخاب الناشر المصري شريف بكر لعضوية لجنة حرية النشر.