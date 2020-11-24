المستشار زيد الايوبي: خبر اجتماع سمو الامير محمد بن سلمان مع نتنياهو كاذب ويمثل نكتة العصر

قال الكاتب والمحلل السياسي المستشار زيد الايوبي ان الخبر الذي اذاعته وسائل اعلام اسرائيلية والذي مفاده ان سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان التقى مع نتنياهو خلال اجتماعه مع وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية امس هو خبر كاذب ولا ينطلي على العقلاء . وأكد المستشار الايوبي ان الشعب الفلسطيني والامة العربية جمعاء تثق بالمواقف الراسخة والساطعة كنور الشمس للمملكة العربية السعودية منذ عهد جلالة الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده فارس الامة سمو الامير محمد بن سلمان تجاه القضية الفلسطينية وكافة القضايا العربية والاسلامية. ونوه المستشار الايوبي ان هذا الخبر المكذوب لا ينطلي الا على الجهلاء والمغفلين فالمملكة العربية السعودية مواقفها واحدة في الغرف المغلقة او على وسائل الاعلام وهذا بشهادة كل رؤساء وقيادات العالم . مؤكدا على ان السعودية العظمى عندما تريد ان تطبع لن تنتظر ابداعات المسرحيين ليكتشفوا انها طبعت بل ستعلن ذلك بنفسها فهي لا تخشى الا الله اما الحاقدين والمشعوذين فلا عزاء لهم لان السعودية اثبتت في كل المحطات انها الاوفى لكل قضايانا العربية والاسلامية وعلى رأسها قضية القدس وفلسطين . وأكد المستشار الايوبي ان هذا الخبر الكاذب يمثل نكتة العصر بل ويمثل استخفاف بعقول العرب والمسلمين ويدل على فشل الالة الاعلامية للصهاينة واعداء الامة العربية خصوصا وسائل اعلام الاخوان المسلمين وتنظيم الحمدين في شرق سلوى الذين اتعبتهم السعودية بمواقفها العظيمة والمشرفة. واوضح المستشار الايوبي ان هذا الخبر الكاذب صدر عن الصغار الذين يحتاج فارس الامة وولي العهد المفدى الامير محمد بن سلمان لمجهر كي يراهم ويرى اكاذيبهم وشعوذاتهم لذلك نقول لهؤلاء الحاقدين موتوا بغيظكم فالسعودية عظمى بمواقفها ورسالتها وانتم الخاسؤون بعون الله.