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شكرا لقرائتكم خبر عن بشأن «الوسائد الهوائية».. إلزام جديد من «المواصفات» لمُصنّعي وموردي السيارات بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ألزمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مصنعي وموردي السيارات بتوفير وسائد هوائية للسائق والراكب بالمقعد الأمامي كحد أدنى.
وأرجعت الهيئة إدراج الوسائد الهوائية ضمن الوسائل الإلزامية للسلامة في السيارات، حيث يعتبر الغرض الأساسي من الوسائد الهوائية هو التقليل من سرعة ارتطام الأجسام بعجلة القيادة.
وأكدت أنها ألزمت مصنعي وموردي السيارات بتوفيرها بدءًا من موديلات 2018 بحد أدنى في المقاعد الأمامية للسيارة.
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