العاهل الأردني يتطلع لتوطيد علاقة الشراكة الاستراتيجية مع بايدن

وأعرب العاهل الأردني، خلال الاتصال، عن تطلعه للعمل مع الرئيس الأمريكي المنتخب لتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والبناء عليها لتوسيع التعاون في مختلف المجالات، وبما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد الملك أهمية مواصلة تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك تداعيات وباء كورونا، حسب صحيفة "عمون" الأردنية.
وعبر عن تمنياته للرئيس المنتخب بايدن بالتوفيق، وللشعب الأمريكي المزيد من التقدم والازدهار.
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