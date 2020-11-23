شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يؤكد لبايدن تطلعه لتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين عمان وواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الملك عبد الله الثانى العاهل الأردنى فى اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على تطلعه لتوطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن أعلن عن أعضاء فريقه لمناصب الخارجية والداخلية والأمن القومى والمخابرات.

وكلف الرئيس الأمريكي المنتخب رسميا أنتوني بلينكن بتولي وزارة الخارجية في إدارته، كما عين جون كيرى مبعوثا رئاسيا خاصا لقضايا المناخ، وأفريل هينز مديرا للمخابرات الوطنية.