الملك سلمان: المملكة سباقة في المبادرات التي تهدف إلى محاربة الفكر المتطرف والإرهاب

كما أكد في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أن "السعودية سباقة في تعزيز التسامح والتعايش بين الشعوب، والحوار بين اتباع الأديان استشعارا منها بمسؤوليتها تجاه العالم الإسلامي والمسلمين في العالم أجمع"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
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وهنأ رئيس المجلس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، على النجاح الباهر لأعمال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها المملكة هذا العام.
وانعقدت القمة في وقت يواجه فيه العالم وباء فيروس "كورونا" المستجد، وقد قادت المجموعة جهودا دولية أفضت إلى التزامات بأكثر من 21 مليار دولار، لدعم إنتاج اللقاحات والدواء وتوزيعها وإتاحتها، كما قامت بضخ أكثر من 11 تريليون دولار لدعم الاقتصاد العالمي لمواجهة تحديات الجائحة.
وتولت السعودية، أكبر دولة مصدرة للخام في العالم وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة، رئاسة مجموعة العشرين، إذ عقدت قمة استثنائية في مارس/ آذار 2021، هي القمة الاستثنائية الأولى التي عقدتها المجموعة، نظرا لجائحة كورونا.
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