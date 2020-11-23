متى يمكن استخراج بطاقة الهوية الوطنية للأبناء؟

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه يمكن استخراج بطاقة الهوية الوطنية لمن بلغ سن الـ 15 من الأبناء. وأضافت الأحوال المدنية، أنه يمكن استخراج بطاقة الهوية الوطنية من 10 لـ 15 اختياريا بعد موافقة ولي الأمر، أما من سن 15 سنة فيتم استخراج الهوية الوطنية والحصول عليها إلزامياً.

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