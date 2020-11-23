شكرا لقرائتكم خبر عن عرض حياته والآخرين للخطر.. ضبط قائد المركبة المتهور بـ«الطائف» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا.
وأوضح المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، أن قائد المركبة عرض حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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