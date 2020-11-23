مصر.. حريق هائل جراء انفجار مقطورة محملة بالبنزين

وذكر موقع "القاهرة 24"، أن مقطورة بنزين انفجرت بقرية درنكة في محافظة أسيوط، جراء انقلابها من أعلى كوبري الهضبة.

وبحسب الموقع، فقد تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا بانفجار مقطورة محملة بالبنزين وأنباء عن حدوث إصابات.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حريقا هائلا جراء الانفجار، بينما كانت ألسنة اللهب تعلو الكوبري، وعدد من المارة مصطفين قبالة الكوبري.

وانتقلت سيارات الإسعاف والإطفاء وقوات الحماية المدنية، إلى موقع الحادث، من أجل السيطرة علي الحريق.

ونقل الموقع عن مسؤول في مدينة أسيوط، قوله: "تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، والدفع بـ3 سيارات إسعاف لنقل المصابين، وتجري السيطرة على الحريق وحصر الخسائر".