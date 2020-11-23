شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: توفير لقاح كورونا لكافة المواطنين والمقيمين مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، أنه سيتم توفير لقاح كورونا لكافة المواطنين والمقيمين مجانا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق، أكد مساعد وزير الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، أن أي لقاح لا بد أن يكون آمنا وفعّالا ومعتمدا من الهيئات المعنية، وكشف العبد العالي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية - أن المملكة شهدت هذا الأسبوع انخفاضا في الحالات الحرجة بنسبة 6,3%.

وأشار إلى أن رصد الحالات حول العالم لا يزال مستمرا، ويتجاوز إجمالي الحالات المؤكدة 58 مليون حالة، فيما حالات التعافي تتجاوز الـ 37 مليون حالة، وإجمالي حالات الوفاة تتجاوز المليون و390 حالة، حيث يشهد العالم في بعض دُولِه الموجة الثانية من الفيروس وارتفاعا في تسجيل الحالات، وهو ما يشكل قلقا في بعض الأقاليم إلا أن الأوضاع في المملكة تعد مستقرة ومطمئنة.