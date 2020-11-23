شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم وجوبا يؤكدان أهمية الجهود الشعبية في تقوية علاقة البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عضو مجلس السيادة السوداني حسن شيخ إدريس قاضي، ودينق ألور كوال وزير شئون شرق إفريقيا بجمهورية جنوب السودان رئيس ملف أبيي (بين السودان وجنوب السودان)، أهمية الدور الكبير الذي يمكن أن تضطلع به الجهود الشعبية في تمتين وتقوية العلاقة بين البلدين.



وبحث قاضي وكوال، خلال لقائهما اليوم الاثنين، في الخرطوم، سير تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان التي وقعت بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، في الثالث من أكتوبر الماضي.



وتناول اللقاء ملف "أبيي" وسبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين الخرطوم وجوبا في المجالات المختلفة من أجل تحقيق مصلحة الشعبين.

وأكد دينق ألور كوال، رسوخ وأزلية العلاقات بين شعبي البلدين، قائلا "نحن شعب واحد في دولتين ويمكننا العيش معاَ".