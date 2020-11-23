شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليمن: لن نوقف المعركتة حتى نستعيد الدولة ونقضى على انقلاب الحوثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال معين عبد الملك، رئيس الوزراء اليمنى، إن بلاده لن توقف معركتها إلا باستعادة الدولة والقضاء على الانقلاب الحوثي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل، مضيفًا أن مأرب ستظل عصية على ميليشيا الحوثيين.

وفى وقت سابق، قال روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومى الأمريكى، إن خيارات الولايات المتحدة الأمريكية مفتوحة للتعامل مع ميليشيات الحوثى فى اليمن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضاف مستشار الأمن القومى الأمريكى، أن الحوثيين المدعومين من إيران فشلوا فى الانخراط بعملية السلام فى اليمن.

وأوضح روبرت أوبراين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس بشكل دائم تصنيف الحوثى كجماعة إرهابية، وتابع مستشار الأمن القومى الأمريكى: ندعو الحوثى للابتعاد عن إيران والتوقف عن مهاجمة دول الجوار.