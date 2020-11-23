شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير مهم من «أبل»: احتفظ بالبطاقات الائتمانية بعيداً عن هاتف «آي فون 12» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يمتاز هاتف أبل آي فون 12 الجديد بوجود ثلاثة قضبان مغناطيسية صغيرة مختفية تحت الغطاء الخلفي للهاتف الذكي الشهير، وتعمل هذه القضبان على توجيه الشاحن اللاسلكي Magsafe الاختياري بسهولة وبدقة على الجانب الخلفي لجهاز آي فون 12 الجديد.

وأكدت أبل أنه على الرغم من أن هذه القضبان المغناطيسية صغيرة، إلا أنها قوية جدا، ولذلك تنصح الشركة الأمريكية بعدم تقريب البطاقات البنكية والبطاقات الائتمانية المزودة بشرائح ممغنطة وبطاقات الدخول أو بطاقات الهوية وكذلك جوازات السفر وميداليات المفاتيح، التي تشتمل على بطاقة RFID، من القضبان المغناطيسية، وإلا فإنها قد تتعرض للضرر.

ويجب على المستخدم إخراج البطاقات من حافظة هاتف آي فون 12 الجديد قبل عملية الشحن على الأقل، إذا كان يستعمل مثل هذه الحافظات ويضع البطاقات بداخلها، نظراً لأن عملية الشحن الكهرومغناطيسي بواسطة الحث الكهربائي قد تشكل خطورة على الشرائح الممغنطة ووسائط البيانات الأخرى.