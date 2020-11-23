شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الصحة: سيتم توفير لقاح كورونا للجميع بالمملكة مجانًا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن وكيل وزارة الصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري أن لقاح فيروس كورونا المستجد سيكون متوفرًا للجميع مجانًا. وأضاف وكيل وزارة الصحة أن هذا العقار ضمن أغراض الصحة العامة ولذلك لا يدخل في التكاليف وسيتم توفيره لجميع من بالمملكة وفق آلية تحدد لاحقًا.

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