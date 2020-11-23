لقاح أكسفورد فعّال بنسبة 90% بعد الجرعة الثانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت شركة أسترازينكا، اليوم الاثنين، إن لقاحها لفيروس كورونا المستجد، والذي طورته بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، أظهر متوسط فعالية 70 بالمئة للحماية من الفيروس بعد الجرعة الأولى.



وذكرت AstraZeneca أن القاح الذي طورته مع أكسفورد أظهر فعالية بنسبة 70٪ بعد الجرعة الأولى، وعند الحصول على جرعتين من اللقاح يرتفع معدل الفعالية إلى 90%.

من جهة أخرى، قالت بام تشنغ المديرة التنفيذية للعمليات في شركة أسترازينيكا، إن الشركة سيكون لديها 200 مليون جرعة من لقاحها المرشح الذي طورته بالتعاون مع جامعة أكسفورد بحلول نهاية عام 2020، وإن 700 مليون جرعة ستكون جاهزة على مستوى العالم بنهاية الربع الأول من عام 2021.

وأضافت أنه سيتوفر في بريطانيا 20 مليون جرعة بحلول نهاية العام و70 مليون بنهاية الربع الأول من عام 2021.