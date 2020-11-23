الكويت تتخذ خطوة جديدة نحو "تكويت القضاء" وتمنح لأول مرة فرصة للنساء

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فقد أكد مصدر أنه سيتم قبول خريجي 2019/2020 للإناث والذكور معا، ولن يكون هناك إعلان للذكور فقط كما كان في السابق، وذلك "لأن المرأة أثبتت جدارتها فعلا في هذه الوظيفة وتمت الموافقة على اعتلاء عدد من خريجات الدفعة الأولى منصة العدالة لتكون سنداً للقضاة الرجال"، بحسب رأيه.

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كما أوضح المصدر أن الخطوة تستكمل مشروع "تكويت القضاء"، مبيّنا أن "هذا الأمر من أولويات المجلس الأعلى للقضاء، وسيتم إعطاء الفرصة الكاملة للكفاءات وتدريبهم لاكتساب الخبرة من المستشارين الكبار حتى يكونوا جاهزين لهذه المهمة".

يشار إلى أنه أدت 8 قاضيات كويتيات، في شهر سبتمبر/ أيلول، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء، لمباشرة عملهنَ في السلك القضائي، الذي بقي حكرا على الرجال طيلة الأعوام الماضية.

ووفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية، فإن أربعة وخمسين قاضيا أدوا اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة، بمناسبة تعيينهم قضاة بالمحكمة الكلية وذلك بحضور المستشار عادل ماجد بورسلي رئيس المحكمة الكلية .

وتداولت حسابات إخبارية محلية صورا ومقاطع فيديو للقاضيات أثناء تأديتهنَ لليمين، في حدث وصفه متابعون بالتاريخي، والذي جاء بعد أعوام من مطالبة نساء الكويت بمساواتهن بالرجال في هذا المجال.

كما قام المستشار رئيس المحكمة الكلية بالقاء كلمة توجيهية للقضاة الجدد أكد فيها ضروروة الالتزام بكافة التوجيهات التي تؤدي إلى حسن أداء القضاة لعملهم واستعداد المحكمة لتذليل أي صعوبات تواجههم.