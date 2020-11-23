الصحة السعودية: لقاحات كورونا ستكون مجانية للجميع بالمملكة

وأوردت صفحة التلفزيون على "تويتر" أن الوزارة قالت إنها تأمل أن تغطي لقاحات فيروس كورونا 70 بالمئة من سكان المملكة بنهاية عام 2021.
وأعلنت الوزارة، اليوم، تسجيل 231 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 355489 حالة.
وسجلت وزارة الصحة 16 حالة وفاة جديدة جراء الإصابات بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 5796 حالة.
وكانت قمة مجموعة العشرين التي اختتمت أعمالها في المملكة أمس الأحد تعهدت بتحقيق توزيع عادل للقاحات الوقاية من فيروس كورونا، فضلا عن الأدوية والفحوص في أنحاء العالم حتى لا تحرم منها الدول الفقيرة.
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