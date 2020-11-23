ملك الأردن يلتقي الرئيس الأرميني في قصر الحسينية

وخلال اللقاء بحث الزعيمان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما ركز اللقاء على الجهود المشتركة لمواجهة وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية والصحية والاجتماعية، حسبما ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية.

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وشدد الملك عبد الله على ضرورة المضي في جهود حل النزاع في إقليم ناغورني قره باغ، وفق قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية والقانون الدولي، وبما يضمن الأمن والاستقرار.

وحضر اللقاء رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشارة الملك للسياسات، ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين، رئيسة بعثة الشرف المرافقة للرئيس الأرميني، فيما حضره عن الجانب الأرميني مستشار الرئيس ومساعداه، والسفير غير المقيم لدى المملكة الأردنية.

في سياق متصل، قال قائد قوات حفظ السلام الروسية في ناغورني قره باغ، الفريق رستم مرادوف، إن اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ يجري تنفيذه، ولا توجد أعمال عدائية.

وقال مرادوف، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إن"الاتفاقات التي وقعها رؤساء الدول الثلاث، والتي دخلت حيز التنفيذ في الساعة 00:00 يوم 10 نوفمبر، يتم تنفيذها بالكامل. الشيء الرئيسي هو أنه تم وقف جميع أنواع الأعمال العدائية في منطقة الاحتكاك، ولا نسمع أصوات طلقات نارية اليوم، والوضع يستقر ببطء". ووزعت وزارة دفاع روسيا الاتحادية رسالة الفيديو من قائد قوات حفظ السلام.

وفي وقت سابق، تبنى قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان بيانا مشتركا بشأن وقف إطلاق النار في قره باغ. ووفقا للبيان الذي أدلى به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يبدأ وقف إطلاق النار الكامل في ناغورني قره باغ في 10 نوفمبر، وتتوقف أذربيجان وأرمينيا عند المواقع المحتلة ويتعين عليها تبادل أسرى الحرب.