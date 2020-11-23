رويترز: مجموعة مسلحة تنتشر عند مقر المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس الليبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران في طرابلس الليبية ومصدر نفطي ليبي إن جماعة مسلحة غير معروفة نشرت قواتها أمام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في المدينة اليوم الاثنين.
وبحسب مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت المصادر دقته، قطعت المجموعة الطريق أمام المبنى بالسيارات.
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