شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية اليمن يجدد خلال لقائه جريفيث حرص الحكومة على سلام حقيقى ودائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد محمد الحضرمى وزير الخارجية اليمنى خلال لقائه بالمبعوث الأممى فى اليمن مارتن جريفيث، حرص الحكومة اليمنية على سلام حقيقى ودائم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل. وأكد وزير الخارجية اليمنى خلال لقائه بالمبعوث الأممى باليمن دعم الحكومة اليمنية لجهوده ومبادراته. وفى وقت سابق زعمت جماعة الحوثى اليمنية اليوم الاثنين، إطلاق صاروخ على محطة توزيع لشركة أرامكو السعودية فى مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر.

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