شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجيل 2136 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، تسجيل 2136 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 537 ألفًا و457 حالة. وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة العراقية للأنباء اليوم /الاثنين/ - أن هناك 2202 حالة قد تماثلت للشفاء؛ ليبلغ مجموع حالات الشفاء 467 ألفًا و654 حالة تعافي أي بنسبة 87%.. بينما تم تسجيل 38 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع المجموع الكلي لحالات الوفاة إلى 11 ألفًا و996 حالة في عموم العراق.

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