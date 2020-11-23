شكرا لقرائتكم خبر عن سلاح البحرية الملكي البحريني ينفذ تمرينا مشتركا مع الأجهزة الأمنية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفذ قوة دفاع البحرين، ممثلة في سلاح البحرية الملكي البحريني، صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2020، التمرين البحري المشترك «المانع البحري» لمدة يومين مع عدد من الأجهزة الأمنية.

ويأتى التدريب ضمن الخطط المرسومة للبرامج التدريبية لقوة دفاع البحرين في تنفيذ التمارين العسكرية البحرية المشتركة لتعزيز عمليات الأمن البحري، حسبما جاء بصيحفة الأيام البحرينية.