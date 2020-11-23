شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام كردية: الحكومة العراقية ترسل 10 آلاف جندى إلى سنجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام كردى، تأكيده الحكومة العراقية ترسل 10,000 جندى إلى سنجار.

من جانبها دعت الإدارة الذاتية فى سنجار لتظاهرات للاحتجاج على إرسال قوات عراقية للمدينة.

وفى وقت سابق أعلنت قيادة عمليات الأنبار فى العراق، الأحد، اعتقال الإرهابيين الذين اغتالوا فرد المرور فى الكرمة.

وقال قائد العمليات اللواء الركن ناصر الغنام - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إنه بعملية أمنية مباغته تم اعتقال المجموعة الإرهابية التى تتكون من أربعة إرهابيين وقامت بقتل الشهيد فرد المرور احمد خلف جاسم فى قضاء الكرمة والذى تم اغتياله قبل ثلاث ايام".

وأضاف أن العملية تمت من قبل استخبارات الفرقة العاشرة واستخبارات لواء 40 مع التنسيق مع قوات الحشد الشعبى استخبارات لواء 27.

وكانت مجموعة إرهابية اقتحمت قبل ثلاثة أيام منزلا تابعا لفرد بالمرور فى قضاء الكرمة بالانبار، واختطفت صاحبه فيما قامت بقتله بعد ساعات.