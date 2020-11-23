شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة النفط الليبية تؤكد فشل محاولة ميليشيات مسلحة اقتحام مقرها فى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت ظهر اليوم بعض العصابات المسلحة الخارجة عن القانون بمحاولة الدخول عنوة للمقر الرئيسى للمؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة الليبية طرابلس، وتفاجأت قوة حرس المنشآت النفطية المكلفة بحماية مبنى المؤسسة بقدوم مركبات مسلحة فى الاتجاه المعاكس لحركة المرور، وقيامهم ببعض الحركات الفوضوية، وسحبهم للأسلحة ومحاولتهم اقتحام السياج الخارجى لمبنى المؤسسة.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط فى بيان صحفى أنه وفور وقوع الحادثة، تم استدعاء تعزيزات إضافية من قوات حرس المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق، موضحة أنه تم التعامل مع هذه العصابات المارقة والخارجة عن القانون وتم طردهم دون أى أضرار بشرية أو مادية تذكر.

الجدير بالذكر أن هناك تهديدات تعرض لها أحد كبار المسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط صباح اليوم قد يكون لها علاقة بالحادث وقد تم احالة بلاغ لمكتب النائب العام للتحقيق فى ملابسات الهجوم الفاشل والتحقيق مع كل من له علاقة بهذا العمل الإرهابى بشكل مباشر أو غير مباشر لاتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية قطاع النفط من هذه المحاولات البائسة.

وتقدمت المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس بالشكر الجزيل لكل من جهاز حرس المنشآت النفطية التابع لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية على ما قاموا به من عمل احترافى وبطولى فى سبيل حماية المؤسسة الوطنية للنفط والعاملين بها من هذا العمل الإجرامى ونشد على أيديهم فى سعيهم الدؤوب لتأسيس دولة المؤسسات والقانون التى ينشدها الجميع وضد المليشيات والعصابات المسلحة التى تسعى إلى زعزعة السلم والأمن المجتمعى داخل العاصمة طرابلس.