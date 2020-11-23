شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: لم يحدث أي اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نفى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إجراء أي اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين. وقال وزير الخارجية في تغريدة على موقع “تويتر”: “لقد اطلعت على تقارير صحفية عن لقاء مزعوم بين سمو ولي العهد ومسؤولين إسرائيليين خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ولم يحدث مثل هذا الاجتماع”. وأكد أن الاجتماع يضم فقط المسؤولين السعوديين والأمريكيين.

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