صدام خليفة حفتر يثير ضجة بسبب حفل زفافه... صور وفيديو

وأشارت بعض وسائل الإعلام الليبية إلى قيام، صدام حفتر، نجل خليفة حفتر، بتوزيع سيارات فارهة ومبالغ مالية لشعراء شاركوا في إحياء حفل زفافه.

كشفت وسائل إعلام ليبية وصفحات تواصل اجتماعي، أن صدام، نجل اللواء خليفة حفتر، أهدى سيارات فارهة وهواتف باهظة ومبالغ مالية لشعراء أحيوا حفل زفافه قبل أيام، وهي أخبار لم تؤكد من مصادر رسمية ليبية.

وبينت بعض الصفحات، أن صدام قام بتوزيع سيارات من نوع "تويوتا هايلوكس 2020" للشعراء وبعض المشاركين.

وشارك ناشطون مشاهد من العرس تظهر فيها حشود من السيارات التي شاركت في مراسم الاحتفال، والتي ظهرت عادية في الفيديو مع سماع أصوات عيارات نارية.

وعلق الكثير من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول خبر الهدايا الثمينة، مشيرين إلى وجود

#بنغازي_الان #جرحى_الكرامة



قفل مصرف ليبيا المركزي بنغازي من قبل جرحئ الكرامة التابعيين لحفتر

احتجاجا على إيقاف علاجهم وعدم سداد ديون العلاج ولم يجبرهم على فعل ذالك إلا بعد ان تم توزيع سيارات ومبالغ مالية و هواتف محمولة في زفاف صدام حفتر وهم تزيد حالتهم سوء pic.twitter.com/sYXJGp5Pf0 — نادين الفارسي (@Nadeenalfarsi) November 22, 2020

الجيش الوطني في بنغازي بسبب عدم تسديد مستحقاتهم.

وأشار آخرون في تعليقاتهم، إلى أن نجل المشير حفتر لم يقم بتوزيع سيارات في حفل زفافه،

الي وزع السيارات مش ولد صاحب الجيش لا الي وزعهن هدايا واحد من طبرق اسما بوقله ومعاه تاجر وحداخر ونوره خذوها عيت حفتر الفرجان ميهون عليهم شي من جدك تصدق صدام عطا سياره هظوم ما يهون عليهم شي — alsidek sss (@alsidek1989_) November 21, 2020

بعض التجار والأعيان الذين تمت دعوتهم إلى الاحتفال.

وناشد آخرون قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، بمحاربة "الفساد والتخبط" الإداري، كما عهدوه في أعوام 2013 و2014 و2015 و2016.