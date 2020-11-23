وأشارت بعض وسائل الإعلام الليبية إلى قيام، صدام حفتر، نجل خليفة حفتر، بتوزيع سيارات فارهة ومبالغ مالية لشعراء شاركوا في إحياء حفل زفافه.
كشفت وسائل إعلام ليبية وصفحات تواصل اجتماعي، أن صدام، نجل اللواء خليفة حفتر، أهدى سيارات فارهة وهواتف باهظة ومبالغ مالية لشعراء أحيوا حفل زفافه قبل أيام، وهي أخبار لم تؤكد من مصادر رسمية ليبية.
وبينت بعض الصفحات، أن صدام قام بتوزيع سيارات من نوع "تويوتا هايلوكس 2020" للشعراء وبعض المشاركين.
وشارك ناشطون مشاهد من العرس تظهر فيها حشود من السيارات التي شاركت في مراسم الاحتفال، والتي ظهرت عادية في الفيديو مع سماع أصوات عيارات نارية.
وعلق الكثير من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول خبر الهدايا الثمينة، مشيرين إلى وجود
الجيش الوطني في بنغازي بسبب عدم تسديد مستحقاتهم.
#بنغازي_الان #جرحى_الكرامة— نادين الفارسي (@Nadeenalfarsi) November 22, 2020
قفل مصرف ليبيا المركزي بنغازي من قبل جرحئ الكرامة التابعيين لحفتر
احتجاجا على إيقاف علاجهم وعدم سداد ديون العلاج ولم يجبرهم على فعل ذالك إلا بعد ان تم توزيع سيارات ومبالغ مالية و هواتف محمولة في زفاف صدام حفتر وهم تزيد حالتهم سوء pic.twitter.com/sYXJGp5Pf0
وأشار آخرون في تعليقاتهم، إلى أن نجل المشير حفتر لم يقم بتوزيع سيارات في حفل زفافه،
بعض التجار والأعيان الذين تمت دعوتهم إلى الاحتفال.
الي وزع السيارات مش ولد صاحب الجيش لا الي وزعهن هدايا واحد من طبرق اسما بوقله ومعاه تاجر وحداخر ونوره خذوها عيت حفتر الفرجان ميهون عليهم شي من جدك تصدق صدام عطا سياره هظوم ما يهون عليهم شي— alsidek sss (@alsidek1989_) November 21, 2020
وناشد آخرون قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، بمحاربة "الفساد والتخبط" الإداري، كما عهدوه في أعوام 2013 و2014 و2015 و2016.
كانت هذه تفاصيل خبر صدام خليفة حفتر يثير ضجة بسبب حفل زفافه... صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.