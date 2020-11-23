بعد تزايد الإصابات... الجزائر تتحدث عن مستشفيات ميدانية

قال وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمان بن بوزيد، إن المستشفيات الميدانية ومستشفيات الجيش الوطني الشعبي جاهزة ومستعدة للعمل.

وتابع الوزير الجزائري في تصريحات نقلتها صحيفة "النهار" الجزائرية "المستشفيات الميدانية متوفرة، ولكن أتمنى أن لا نصل إلى هذا، حاليا لا نحتاجها، ولما يتطلب الوضع استغلالها، لا يوجد أي مشكلة".

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وكشف المسؤول الجزائري، أن هناك فندقا كبيرا، تم تجهيزه كمستشفى احتياطي يتكون من 250 سريرا، ويتم حاليا تزويده بالأوكسجين.

وقال بوزيد إن الجزائر تنسق حاليا مع كل الدول، مضيفا تمتلك الوزارة قراءات ونتائج حول الوباء بصورة كاملة".

ولفت وزير الصحة الجزائري إلى أن "القطاع الخاص يعمل أيضا بالتنسيق مع الوزارة، حتى أن بعض العيادات الخاصة قامت بتوفير اختبارات مجانية للمواطنين في بعض الولايات".

واستنكر بوزيد، ترويج معلومات حول نقص الإمكانيات في المستشفيات أو تشبعها وغير ذلك قائلا: "هؤلاء الناس المشوشين عددهم قليل، ربي يهديهم ليتركوننا نشتغل لأجل المواطنين، وحتى لو فيه نقائص، سوف يفهمنا الموطنون".